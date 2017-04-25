КНДР провела крупнейшие в истории страны артиллерийские учения

Пхеньян отметил годовщину создания Корейской народной армии крупнейшими в истории страны артиллерийскими учениями. По данным южнокорейского агентства Ренхап, маневры прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке КНДР.

По данным источников агентства, стрельбы были специально приурочены к 85-летию северокорейской армии.

В Сеуле предполагают, что за учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Корейская народная армия ведет свою историю с 1932 года, когда была образована Антияпонская народная партизанская армия.

Сейчас общая численность кадровых военных в северокорейской армии составляет 1,2 миллиона человек. Еще четыре миллиона числятся в резерве, сообщает РИА Новости.

Подавляющая часть войск расположена в районе Демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Поскольку после окончания Корейской войны в 1953 году страна находится в состоянии временного перемирия, вооруженные силы находятся в постоянной боевой готовности.

Эксперты предсказывали, что в годовщину своих вооруженных сил КНДР может провести очередные ракетные запуски или даже ядерное испытание.

На фоне и без того обострившейся обстановки американцы направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". На этой неделе американские военные сообщили, что корабль пробудет у берегов КНДР около месяца.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов.

В пятницу Совет Безопасности ООН обсудит возможность новых мер в отношении Пхеньяна. Заседание лично посетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.