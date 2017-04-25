В Парагвае произошло крупнейшее ограбление в истории страны

В Парагвае десятки вооруженных грабителей использовали взрычатку, чтобы взломать отделение инкассаторской компании в городе Сьюдад-дель-Эсте, сообщает Fox News.

По словам представителя полиции Анибала Лима, нападение началось рано утром в понедельник, 24 апреля, и продолжалось три часа. В результате происшествия погиб полицейский, трое гражданских лиц получили ранения.

По данным местных СМИ, налетчикам удалось увезти в мешках около 40 млн долларов. Официально эта сумма пока не подтвердилась, сообщает nv.ua.

Нападавшие сбежали на лодке. По предварительным данным, их могло быть от 50 до 80 человек.