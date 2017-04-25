NASA показало необычный каньон на спутнике Сатурна

Исследователи миссии Cassini представили новое фото рельефа одного из спутников Сатурна - Тефии.

На кадре, в правой его части, видна самая большая часть рельефа спутника Тефия - каньон Итака, пишет Space.com.

Глубина каньона колеблется от 3 до 4 километров, а ширина достигает 100 километров. Край местами приподнят на высоту до 0,5 км. Внутри каньона много длинных параллельных впадин и хребтов. Длина каньона - около 2000 километров, 3/4 окружности Тефии.

Хотя космическое агентство выпустила фотографии 24 апреля, Cassini сделал этот кадр 30 января 2017 года, когда зонд был на расстоянии около 356000 км от Тефии. Масштаб изображения составляет около 1,2 мили (2 км) на пиксель.

Тефия — спутник Сатурна средней величины, его диаметр составляет около 1060 км. Она состоит преимущественно из водяного льда с малой примесью камня. Ее поверхность, согласно спектроскопическим данным, состоит изо льда почти полностью, но содержит и немного темного вещества неизвестного состава. Тефия усеяна множеством кратеров, крупнейший из которых — 450-километровый Одиссей. Вдоль 3/4 окружности спутника тянется гигантский каньон Итака.