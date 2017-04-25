В Одессе изъяли рекордную партию контрабандного амфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками изъяли в Одессе рекордную партию контрабандного амфетамина.

Правоохранители установили, что наркодельцы отправили в Одесский морской порт контейнер якобы с грузом обуви с одной из стран Средиземноморья. Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропов, известных под названием "каптогон".

По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одно из государств Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 6 млн долларов, сообщает nv.ua.

Оперативники спецслужбы задержали трех преступников во время получения груза. Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.