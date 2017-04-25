Около 30 сел Молдовы до сих пор остаются без электричества

Около 30 сел в шести районах Молдовы к утру вторника оставались обесточенными. Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, больше других пострадал Кахулский район (семь населенных пунктов), Гагаузия (6), Леова (5), по три села остаются без света в Тараклии, Кэушень и Анений Ной, Кантемир (2).

В ликвидации последствий снегопада участвуют 29 команд компании Gas Natural Fenosa.

Спасатели, карабинеры, военнослужащие только за минувшие сутки осуществили 20 выходов на расчистку улиц населенных пунктов - в Кишиневе - 15.

В Комрате от таявшего снега затоплены подвалы около 600 домов, что создает угрозу их обрушения. Спасатели откачивают воду из подвалов домов. В ближайшие сутки работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжат порядка 900 спасателей и военнослужащих с применением 156 единиц спецтехники, сообщает ИНФОТАГ.

Снегопад и сильный ветер, который обрушился на Кишинев 20-21 апреля, нанес ущерб на сумму примерно в 70 млн. леев (около $3,5 млн.). Об этом сообщил в минувшие выходные примар Кишинева Дорин Киртоакэ.

«Окончательный ущерб еще не подсчитан. Уборка и ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается. Нам понадобится до одного года, чтобы ликвидировать все последствия стихийного бедствия», - сказала Киртоакэ.

По его словам, в Кишиневе повалено более десяти тысяч деревьев, в результате падения которых повреждено 250 автомобилей. Повалено также 125 электрических столбов, зарегистрировано более 1500 обрывов проводов и кабелей. В кишиневском дендрарии повреждено примерно 80% деревьев. Также повреждено более 3 тыс. кв. м крыш, в аварийном состоянии девять школ и дошкольных учреждений.

Ущерб по республике, в том числе сельскому хозяйству, пока не подсчитан. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщило, что сильно пострадали посевы рапса, а также сады ранних фруктов – черешни и вишни. Урожай персиков и абрикос погиб почти полностью.