Европейский союз предоставит гранты в размере от 300 тыс. до 600 тыс. евро на экономическое развитие и создание рабочих мест на местном уровне. В этом контексте в Кишиневе стартовал сегодня проект «Примары за экономический рост».
Бюджет ЕС на эту инициативу составляет 9,5 млн. евро. В то же время из европейских средств будет покрыто от 50% до 90% стоимости проекта, сообщает МОЛДПРЕС.
В рамках мероприятии глава Делегации ЕС в Республике Молдова Пиркка Тапиола отметил, что проект поможет местным публичным органам стать активными проводниками экономического роста и создания новых рабочих мест на местном уровне.
«Проект будет поддерживать сотрудничество между местными публичными органами и другими местными актерами (бизнес-среда, гражданское общество, разные публичные учреждения) для улучшения деловой экосистемы на местном уровне, призванной активизировать экономическое развитие в регионах страны», - сказал Пиркка Тапиола.
Заместитель генерального секретаря правительства Валентин Гузнак отметил, что проект поможет селам и городам укрепить свой потенциал. «Правительство поддерживает эту прекрасную инициативу и сделает все возможное для ее развития», - отметил Гузнак.
В свою очередь председатель Конгресса местных властей Республики Молдова Татьяна Бадан поблагодарила европейских чиновников за запуск этого проекта. «У нас много программ, финансируемых Европейским союзом, они дали хорошие результаты.
Запущенный сегодня проект является своевременным и вписывается в реформу децентрализации и консолидации местной автономии в целях предоставления качественных услуг гражданам. Я уверена, что примары будут активно участвовать в этой программе, и мы получим видимые результаты», - уточнила Бадан.
В ходе конференции по запуску было подписано Соглашение о сотрудничестве с Конгрессом местных властей для обеспечения высокой эффективности деятельности в Республике Молдова.
«Примары за экономический рост» - новая региональная инициатива Европейского союза на 2017-2020 гг., ее цель – поддержать местные публичные органы государств «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина).
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Би-би-си, Сеул