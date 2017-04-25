Избран новый председатель Американской торговой палаты в Молдове

Американская торговая палата в Молдове AmCham Moldova избрала новый Совет директоров и его председателя.

Как сообщается , в совет вошли Октавиан Казак («Turcan Cazac Law Firm»), Виталий Корничук («KPMG Moldova»), Борис Ефимов («Orhei-Vit»), Роджер Гладей («Gladei & Partners»), Константин Ивас («Petrom Moldova»), Джон Максимчук, Татьяна Ставински («PwC Moldova»), Траян Некифор («Coca-Cola Hellenic Moldova»), Чарльз Вернон («Vernon | David»), Кармина Викол («Prime Capital»). Они будут руководить деятельностью организации в 2017-2019 гг.

Председателем AmCham Moldova избрана генеральный директор страховой компании Grawe Carat Asigurări Вероника Малкоч. Она временно исполняла эти обязанности с октября 2016 г., когда бывший председатель Кристина Харя покинула пост в связи с назначением вице-президентом Национального банка, пишет ИНФОТАГ.

«Для меня большая честь и большая ответственность быть представителем одного из сильнейших предпринимательских объединений страны. AmCham – надежный партнер в отношениях между деловой средой и государством. Вместе с новым советом директоров мы продолжим усилия по улучшению делового климата Молдовы, что принесет пользу как присоединившимся к нам компаниям, так и обществу в целом», - сказала после собрания Малкоч.

Участники собрания, в котором приняло участие порядка 110 членов и гостей, заслушали отчет о деятельности организации за 2016 г. В прошлом году по инициативе AmCham создан Международный коммерческий арбитражный суд в Кишиневе, представляющий площадку для альтернативного разрешения споров.

Торговая палата - предпринимательское объединение, неправительственная, некоммерческая ассоциация частного бизнеса, основанная в 2006 г. Сейчас число ее членов превышает 110 американских, международных и отечественных компаний, которые представляют 34 отрасли. AmCham Moldova входит в сеть из 125 американских торговых палат по всему миру и видит свою миссию в продвижении американских инвестиций и торговли в Молдове.