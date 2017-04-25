30 млн леев выделит столичная мэрия на устранение последствий снегопадов

30 миллионов леев выделят из резервного фонда столичные власти на устранение последствий аномальных снегопадов. Еще 40 миллионов муниципалитет будет просить у правительства. Такое решение приняли на срочном заседании Кишиневского муниципального совета. Но и сегодня не обошлось без скандала.

"Первый же рабочий день начинается с придирок. Это выходит за всякие рамки. Деньги нужно выделить из резервного фонда, и такие решения принимает не совет. Это некомпетентность и популизм. Уже появляются инсинуации о возможной краже денег, предназначенных на ликвидацию последствий", - говорит мэр Кишинева Дорин Киртоакэ

"Я думаю, что этот гражданин не ходил по городу последние дни. Мы видели его на двух фотографиях - на кладбище и таскающим ветки... Тихо! Молчите! В городе катастрофа, а вас четыре дня не было видно. Сколько еще будешь кричать?", - отвечает муниципальный советник Ион Чебан

"Можно сказать, что техническое оснащение зеленхоза на нуле. Нам нужно срочно приобрести хотя бы десять подъемников и 50 бензопил. Мы в 21 веке работаем топорами", - отмечает глава МП "Зеленые насаждения" Елиферий Харуца.







