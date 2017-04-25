Carla’s Dreams назвали артистом года в Румынии

Группе Carla’s Dreams присудили почетное звание "Артист года" на церемонии вручения музыкальных премий Radio România, которая прошла в понедельник вечером.

Это была уже 15-ая церемонии вручения премий, где были вручены 15 статуэток.

Премии были созданы из кристаллов и инкрустированы серебром.

Среди тех кто вручал премии были композиторы, певцы и радио ведущие, такие как Михай Покорски, Ови, Дуку Берзи, Габриела Скраба, Георге Натсис, Дан Попи, Богдан Павликэ и Смайли, сообщает moldova.org.

Премию в номинации "Артист года" вручал Овидиу Микулеску, председатель румынского Общества радиовещания.

Специальная премия за выдающиеся достижения за всю карьеру была вручена Стеллой Енаке исполнителю румынской популярной музыки Александру Жуле.