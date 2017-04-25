Ущерб управления электотранспорта столицы составил более 2 млн леев

Управление электротранспорта в Кишиневе в результате сильных снегопадов понесло ущерб в размере 2 млн 252 тысяч леев.Об этом в ходе срочного заседания мунсовета заявил глава управления Георгий Моргоч.

По его словам, эта сумма состоит из двух частей: маиериального ущерба, который составляет 1 миллион 683 тысячи леев, и упущенного дохода в 523 тысячи леев.

"В истории управления такого еще не было. 20 апреля у нас было зафиксировано 28 обрывов линий. Самыми поврежденными оказались линии на отрезке бул. Штефана чел Маре - Железнодорожный вокзал и парк "Алунелул"/фабрика Zorile" - заявил Моргоч.

Он уточнил, что на устранение неполадок были брошены все силы, и уже в воскресенье все линии были отремонтированы.