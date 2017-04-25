Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку сливочного масла от Incomlac

Россельхознадзор вводит с 30 апреля временные ограничения на поставку в РФ сливочного масла от АО Incomlac в связи с выявлением в нем запрещенных веществ.

Как сообщалось ранее, первоначально санитарное ведомство ввело с 23 марта режим усиленного лабораторного контроля сливочного масла "Традиционного" жирностью 82,5% и "Крестьянского" - 72,5%, поставляемого Incomlac, из-за превышения в одной из партий предельно допустимого уровня сорбиновой кислоты (E200) и ее солей сорбатов - натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203).

В ходе месячного контроля данные нарушения подтвердились и в других партиях, сообщает Инфотаг.

Incomlac поставляет молочную продукцию в Россию с 2011 г. У Россельхознадзора и ранее были претензии к продукции компании. Так, в 2016 г. вводился режим усиленного контроля в связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ, в частности, пенициллина, в поставляемом сухом обезжиренном молоке. Однако до ограничений на ввоз до сих пор дело не доходило.

В 2016 г. Incomlac вошел в пятерку крупнейших поставщиков сливочного масла в РФ. На его долю пришлось 1% из 93 тыс. т всего импортированного масла в Россию.

Всего право на поставку молочной продукции в РФ имеют четыре предприятия Молдовы.