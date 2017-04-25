Глава почтового отделения в Хынчештах присваивала себе чужие пенсии

Прокуратура Хынчештского района завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшей главы почтового отделения в селе Хэснэшений Ной в присваивании чужого имущества в крупных размерах.

В частности, с декабря 2016 года по февраль 2017 года обвиняемая, в качестве главы почтового отделения, присвоила себе пенсии 6 человек.

Общая сумма присвоенных выплат составила 22 тысячи леев, деньги женщина использовала в личных целях, сообщает bloknot-moldova.md.

Если ее вина будет доказана, 20-летней женщине грозит до 6 лет тюремного заключения.