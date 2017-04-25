Сбежавшая утка сделала американку виновницей ДТП

Американку Николь Вист обвинили в нарушении общественного порядка из-за того, что ее утка выбежала на дорогу и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел в округе Дофин (штат Пенсильвания). Домашнее животное не содержалось должным образом, поэтому получило возможность вырваться на свободу и выйти на проезжую часть.

В аварию из-за утки попали два автомобиля. Из-за случившегося никто не пострадал, сообщает motor.ru.

Утки не первый раз приводят людей к проблемам с законом в США. В 2009 году водителя отправили за решетку на 60 суток за то, что он задавил десять уток и одного гуся. В суде автомобилиста обвинили в убийстве перелетных птиц, но не стали наказывать его за жесткое обращение с животными.