В Красноярском крае полиция проверит информацию о том, что в детском саду города Канска воспитатели причинили детям телесные повреждения из-за применения «непедагогических мер воздействия». Об этом сообщается на сайте муниципального отдела МВД «Канский».
Ранее сообщалось, что за плохое поведение воспитатели кололи детей канцелярскими кнопками. По словам матери одного из пострадавших Елены Игнатьевой, дети называли кнопки злыми помощницами воспитателя.
«Кнопок у нашего воспитателя и нянечки целая коробка. Они разного цвета. Зеленые, красные, синие, белые. Самая "злая" — красная. Колет глубоко, ей наказывают самых непослушных детей, если что-то натворил. Белая — самая добрая. Ее применяют, если ребенок, например, не хочет спать», — отметила она.
По словам родителей, следы от уколов и шрамы обнаружились практически у всей группы. Заведующая и воспитатели детсада заявили, что не использовали кнопки в воспитательных целях, пишет lenta.ru.
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Би-би-си, Сеул