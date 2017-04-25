Контракт на обустройство столичных парковок заключили с нарушениями

Контракт между столичной мэрией и частной австрийской фирмой об обустройстве парковок заключили с нарушениями и без должной прозрачности. Такого мнения придерживается большинство муниципальных советников. Они считают, что этот документ нанес муниципальному бюджету немалый ущерб.

Социалисты утверждают, что контракт подписали без одобрения муниципальных советников и считают, что вице-мэр столицы Нистор Грозаву превысил полномочия.

Такого же мнения придерживаются советники Народной европейской партии Молдовы. Они говорят, что им даже не показали контракт.

"Надеемся, что прошедшие сегодня обыски прояснят ситуацию, и не будет такого, как раньше, что люди снова продолжат работать на прежних местах, как ни в чем не бывало. По крайне мере, люди должны знать, что происходит", - говорит председатель фракции НЕПМ в МСК Руслан Кодряну

И муниципальные советники-коммунисты считают этот контракт убыточным.

"Мэрия взяла на себя обязательства, которые не может выполнить. Так, например, мэрия должна была разрешить субподрядчику блокировать колеса автомобилей и эвакуировать их", - отмеяает председатель фракции ПКРМ в МСК Василий Киртока

Только советники от Либеральной партии продолжают верить в невиновность заместителя столичного мэра.

"Не могло быть никаких нарушений при подписании контракта. Есть дело, но это не значит, что были злоупотребления", - высказался муниципальный советник ЛП Юрий Топалэ.







