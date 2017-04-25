В японском городе Усуки, префектура Оита, арестован мужчина, который несколько лет прятался в общественном туалете.
Жилище, которое японец обустроил на труднодоступном чердаке здания, обнаружил ремонтировавший проводку электрик. По всей видимости, мужчина забирался туда через 50-сантиметровый люк в потолке, пишет lenta.ru.
Государственный служащий, осмотревший чердак, утверждает, что жилец поддерживал там чистоту и порядок. В помещении нашли газовую плитку, электрообогреватель, одежду и несколько сотен бутылок с мочой.
Японец признался полицейским, что переселился в общественный туалет три года назад, когда оттуда съехал прежний жилец. Правоохранительные органы Усуки обыскали общественные туалеты города и заявили, что теперь в них никто не живет.
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Би-би-си, Сеул