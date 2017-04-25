Пассажирка потребовала с United Airlines 150 тысяч долларов за унижение

Пассажирка подала в суд на авиакомпанию United Airlines, потребовав 150 тысяч долларов за унижение. По словам женщины, ее грубо и без объяснения причин заставили покинуть оплаченное место в бизнес-классе. Об этом сообщает газета New York Daily News.

Карен Шиболет (Karen Shiboleth) обратилась с иском в суд Манхэттена в понедельник, 24 апреля. Как говорится в материалах дела, инцидент произошел в сентябре 2016 года в аэропорту города Ньюарк (штат Нью-Джерси).

Шиболет заплатила более трех тысяч долларов, а также использовала бонусные мили, чтобы купить билет бизнес-класса до Лондона. За десять минут до взлета, когда путешественница уже была на борту, в самолет зашла работавшая в аэропорту сотрудница United Airlines.

Она потребовала от Шиболет покинуть свое место и пересесть в заднюю часть салона, отмечается в документах иска. Когда пассажирка отказалась это сделать, работница перевозчика схватила женщину за руку и потащила за собой. При этом она нецензурно оскорбила туристку, пишет lenta.ru.

Очевидно, что служащая United Airlines, которая даже не была стюардессой, вошла в самолет с единственной целью унижать Шиболет на глазах у других пассажиров, подчеркивается в материалах иска.

Бортпроводницы на том рейсе выразили сочувствие путешественнице, но также не смогли объяснить причину произошедшего. В качестве компенсации заставившая Шиболет пересесть сотрудница предложила ей ваучер на 750 долларов для перелетов лайнерами United Airlines.