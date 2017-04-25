Сеть отелей в Австралии предложила туристам фотографироваться без одежды

Австралийская компания Art Series Hotels предлагает своим клиентам фотографироваться обнаженными во время отдыха в ее отелях. Об этом сообщается на сайте организации.

Акция будет действовать в период с 1 мая по 15 июня. После прибытия в отель гостям Art Series Hotels, согласившимся на такой эксперимент, предоставят фотоаппарат, с помощью которого они должны запечатлеть себя в обнаженном виде.

После этого представители Art Series Hotels отправят фото художнику, на основании которого он напишет картину. Постоялец получит ее позднее по почте. Эротический снимок в Art Series Hotels обещают удалить, когда картина будет готова, сообщает lenta.ru.

Стоимость такого пакета услуг под названием No robe («Без одежды») составляет 229 долларов. Выбравший No robe отдыхающий сможет провести в гостинице одну ночь.

У Art Series Hotels также есть альтернативное предложение — туристы могут выложить свое пикантное фото, сделанное в отелях сети, в Instagram с хештегом #norobe. В таком случае они получат шанс бесплатно отдохнуть одну ночь в гостиницах этой компании.