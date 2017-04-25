Найдена новая польза от утренних пробежек

Ученые из Университета Хайлендс (США) обнаружили новое полезное свойство ходьбы и утренних пробежек.

Они установили, что ходьба и пробежки способствуют притоку крови в головной мозг и, как следствие, улучшают память и познавательные способности человека. Этот эффект проявляет себя меньше, чем при беге, но значительно сильнее выражен, чем при езде на велосипеде, пишет lenta.ru.

К подобным выводам авторы исследования пришли в ходе наблюдения за 12 здоровыми молодыми людьми. Добровольцы перемещались с постоянной скоростью около метра в секунду, находясь в строго вертикальном положении. Кровоснабжение головного мозга отслеживалось ультразвуком.

Ранее американские медики показали, что физическая активность в среднем возрасте может быть связана с уменьшением объема головного мозга через 20 лет. В свою очередь, испанские статистики определили, что среди стран-членов ЕС самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии.