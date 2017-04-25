Прибывший навести порядок полицейский поучил шумных подростков сальсе

В городе Сан-Антонио (американский штат Техас) сотрудник местного отделения полиции, который прибыл на домашнюю вечеринку подростков по вызову соседей, жалующихся на шум, вместо того, чтобы навести порядок, выступил в роли учителя танцев.

На видеозаписи с мероприятия, опубликованной на странице пользователя Leslie Sapp в соцсети Facebook 23 апреля, видно, как мужчина учит детей и нескольких взрослых танцевать сальсу, пишет lenta.ru.

За два дня клип набрал более 374 тысяч просмотров.