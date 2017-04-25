После аварии на заводе PepsiCo под Липецком на улицы вылились тонны сока. ВИДЕО

После обрушения кровли на складе завода PepsiCo несколько тонн сока вылилось на улицы города Лебедянь, сообщила прокуратура региона.

Информация о происшествии поступила в 10.00 мск. На площади 300 квадратных метров рухнула кровля склада. Пострадали два человека. По данным МЧС, они не получили тяжелых травм.

"В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон", — сообщает прокуратура.

На месте происшествия работает липецкий природоохранный прокурор и специалисты по контролю в сфере природопользования. Начата доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Это один из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".