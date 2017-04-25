Муниципалитет объявил о нехватке рабочих и спецтехники

Объединение зеленого хозяйства зарегистрировало в Кишиневе около 1500 звонков от граждан, требующих убрать деревья и массивные ветки, которые упали на окна, балконы или машины. Руководитель предприятия Элиферий Харуца заявил, что работы затруднены из-за нехватки работников, а так же из-за отсутствия необходимой спецтехники.

Предприятие имеет семь подъемников и шесть тракторов с прицепом. Эта техника работает во всем городе, сообщает IPN.



В результате обильного снегопада, который прошел 20 и 21 апреля, в столице повреждено более одной тысячи электропроводов, зарегистрировано около 450 разрывов проводов, упали 124 электрических столбов, а еще 700 столбов наклонились и могут упасть. По предварительным расчетам предприятия „Lumteh”, необходимо 11 млн. леев для восстановления сетей.



Для работы по уборке снега и разбрасывания противогололедных реагентов было потрачено около миллиона леев. Поскольку снегоуборочные машины старые, дорожникам пришлось ремонтировать некоторых из них и три раза за ночь.



Генпримар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ сказал, что в каждой претуре секторов созданы команды из солдат и персонала, которые устраняют последствия стихийного бедствия. Он призвал жителей столицы собрать ветки во дворах домов и сложить их вдоль улиц. В пятницу и субботу будет предоставлен транспорт для вывоза веток. Дрова транспортируются на импровизированный склад на Республиканском стадионе.