Согласно Налоговому кодексу, физические лица должны подать декларацию о подоходном за 2016 год до 2 мая.
Декларация о налоге подается в следующих случаях: если получили в 2016 г. доход в виде зарплаты в двух и более местах в сумме более 29640 леев; если получили доход в сумме более 29640 леев в виде зарплаты и доход от продажи собственности; если не получали зарплату, но имели доход в размере более 10128 леев от продажи собственности или сдачи в аренду земельных участков; если сменили постоянное место жительство на другую страну; если запрашивают возмещение переплаченного подоходного налога; если перечисляют 2% подоходного налога на счет неправительственной организации.
Также обязательство по уплате налога имеют иностранные граждане или лица без гражданства, которые получили статус резидента (находились на территории Молдовы более 183 дней в течение 12 месяцев), пишет InfoMarket.
В 2016 г. сумма налогооблагаемого дохода, с которого удерживается подоходный налог в 7%, составляет 29640 леев, а доходы, превышающие эту сумму, облагаются по ставке 18%. Размер личного освобождения составляет 10128 леев и аналогичная сумма - на супруга (если он им не пользуется).
Сумма повышенного годового личного освобождения (для пострадавших в чернобыльской аварии, инвалидов с рождения, инвалидов I и II группы, участников военных конфликтов и пр.) в 2016 г. составляла 15060 леев.
Размер годового освобождения на каждого иждивенца - 2256 леев, на иждивенцев-инвалидов с детства - 10128 леев. Декларацию о подоходном налоге можно подать в любом территориальном отделении Налоговой службы или посредством электронной подписи и услуги электронного декларирования.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул