Объем сделок с валютой в обменно-валютных кассах Молдовы в марте 2017 г., в сравнении с предыдущим месяцем, вырос на 23,4% – до $279,2 млн. Как сообщает Нацбанк, при этом, объем покупки ОВК иностранной валюты за молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке увеличился в отчетном месяце на 23,1% - до $209,6 млн. (в эквиваленте), а объем продаж повысился на 24,3% - до $69,6 млн.
В общем обороте валютной наличности по-прежнему доминировали сделки с евро, которые в марте 2017 г. составили $174 млн. (62,3% от общего оборота), превысив показатели предыдущего месяца на 26,5%.
При этом, объем покупок евро вырос на 28,5% - до $135,7 млн., а объем продаж увеличился на 20,1% - $38,3 млн.
Объем сделок с долларом США повысился на 21,6% - до $72 млн. (25,8% от общего оборота), при этом по объему покупки долларов вырос на 16,4% - до $49,1 млн., а объем продаж - на 34,7% - до $22,9 млн.
Объем сделок с российским рублем в марте 2017 г. составил $21,3 млн. (7,6% от общего оборота), что выше показателей предыдущего месяца на 10,9%. При этом, объем покупки российских рублей увеличился на 9,2% - до $17,8 млн., а объем продаж – на 20,7% - до $3,5 млн.
Объем сделок с румынским леем составил $4 млн. (1,5% от общего оборота), зарегистрировав рост на 17,6%, в сравнении с показателями предыдущего месяца. При этом, объем покупки румынских леев повысился на 16,7% - до $2,1 млн., а объем продаж на 18,8% - до $1,9 млн.
Объем сделок с украинской гривной в марте 2017 г. составил $0,9 млн. (0,3% от общего оборота), увеличившись на 12,5%, в сравнении с показателями предыдущего месяца. При этом, объем покупки украинской гривны сохранился на прежнем уровне - $0,4 млн., а объем продаж вырос на 25% - до $0,5 млн.
В марте 2017 г., в сравнении с предыдущим месяцем, доля сделок с евро в ОВК увеличилась на 1,5 процентного пункта, с долларом – сократилась на 0,4 п.п., с российским рублем – уменьшилась на 0,9 п.п., а доля сделок с румынским леем и с украинской гривной сохранилась на прежнем уровне, сообщает InfoMarket.
Комментарии
- 30 млн леев выделит столичная мэрия на устранение последствий снегопадов
- Избран новый председатель Американской торговой палаты в Молдове
- ЕС предоставит гранты до 600 тыс. евро на развитие местной экономики
- Минкономики предлагает провести капитализацию Кишиневского стекольного завода
- МВФ улучшил прогноз экономического роста Молдовы
- По прогнозу МВФ экономический рост Молдовы составит 4,5% в 2017 году
- НАРЭ изменило максимальные цены на бензин и дизтопливо
- Больше 400 млн леев перевела в госбюджет Таможенная служба Молдовы за прошлую неделю
- Пенсии для ветеранов войны в Афганистане и конфликта на Днестре будут увеличены
- Компания Kroll представила новые данные расследования банковского мошенничества
- За последние сутки в стране подожгли двоих человек: один погиб
- Полиция объявила в розыск мужчину, устроившего драку и гонки по заправке в Комрате
- Мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе Кишинев-Оргеев
- Объем сделок в обменно-валютных кассах Молдовы в марте вырос на 23,4%
- Физические лица должны подать декларации о подоходном налоге до 2 мая
- Валериу Мунтяну : граждане срезают здоровые деревья в личных целях
- Растёт число больных с острыми респираторными инфекциями
- Вице-мэр Кишинева задержан по подозрению в махинациях
- Молния попала в телеведущего во время прямого эфира в Китае. ВИДЕО
- "Опустошительное" землетрясение произошло у побережья Чили
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул