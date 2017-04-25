Объем сделок в обменно-валютных кассах Молдовы в марте вырос на 23,4%

Объем сделок с валютой в обменно-валютных кассах Молдовы в марте 2017 г., в сравнении с предыдущим месяцем, вырос на 23,4% – до $279,2 млн. Как сообщает Нацбанк, при этом, объем покупки ОВК иностранной валюты за молдавские леи на внутреннем наличном валютном рынке увеличился в отчетном месяце на 23,1% - до $209,6 млн. (в эквиваленте), а объем продаж повысился на 24,3% - до $69,6 млн.

В общем обороте валютной наличности по-прежнему доминировали сделки с евро, которые в марте 2017 г. составили $174 млн. (62,3% от общего оборота), превысив показатели предыдущего месяца на 26,5%.

При этом, объем покупок евро вырос на 28,5% - до $135,7 млн., а объем продаж увеличился на 20,1% - $38,3 млн.

Объем сделок с долларом США повысился на 21,6% - до $72 млн. (25,8% от общего оборота), при этом по объему покупки долларов вырос на 16,4% - до $49,1 млн., а объем продаж - на 34,7% - до $22,9 млн.

Объем сделок с российским рублем в марте 2017 г. составил $21,3 млн. (7,6% от общего оборота), что выше показателей предыдущего месяца на 10,9%. При этом, объем покупки российских рублей увеличился на 9,2% - до $17,8 млн., а объем продаж – на 20,7% - до $3,5 млн.

Объем сделок с румынским леем составил $4 млн. (1,5% от общего оборота), зарегистрировав рост на 17,6%, в сравнении с показателями предыдущего месяца. При этом, объем покупки румынских леев повысился на 16,7% - до $2,1 млн., а объем продаж на 18,8% - до $1,9 млн.

Объем сделок с украинской гривной в марте 2017 г. составил $0,9 млн. (0,3% от общего оборота), увеличившись на 12,5%, в сравнении с показателями предыдущего месяца. При этом, объем покупки украинской гривны сохранился на прежнем уровне - $0,4 млн., а объем продаж вырос на 25% - до $0,5 млн.

В марте 2017 г., в сравнении с предыдущим месяцем, доля сделок с евро в ОВК увеличилась на 1,5 процентного пункта, с долларом – сократилась на 0,4 п.п., с российским рублем – уменьшилась на 0,9 п.п., а доля сделок с румынским леем и с украинской гривной сохранилась на прежнем уровне, сообщает InfoMarket.