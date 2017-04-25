Полиция объявила в розыск мужчину, устроившего драку и гонки по заправке в Комрате

Правоохранительными органами объявлен в розыск житель села Авдарма, Комратского района, который устроил драку и гонки на одной из заправок в Комрате. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии.

Полиция идентифицировала личность молодого человека, который был зачинщиком драки с применением травматического оружия. Им оказался 21-летний житель Авдармы которого объявили в розыск, сообщает gagauzinfo.md.



«Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения жителя с.Авдарма 1996 г.р., который обосновано подозревается в совершении злостного хулиганства имевшего место 17 апреля 2017 года на АЗС «Петромол» в г.Комрат», - говорится на сайте управления полиции Гагаузии.



Всем, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, следует позвонить по телефонам 902, 0(298) 2-57-95; 0789 88 260.



Напомним, ночью после Пасхи, на одной из заправочных станций Комрата произошла драка с применением травматического оружия и наездом на людей. Зачинщиком стал водитель автомобиля Mercedes с приднестровскими номерами.



Травмы различной тяжести тогда получили 4 человека.

Комментарии

Другие новости