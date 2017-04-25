За последние сутки в стране подожгли двоих человек: один погиб

В Оргеевском районе расследуют жестокое убийство. Мужчину из села Клишова избили, облили бензином и подожгли. Еще одно преступление произошло в Новоаненском районе - в больницу с серьезными ожогами попала женщина. В полиции говорят, что ее в приступе ревности поджег сожитель.

Родные погибшего мужчины говорят, что он вышел из дома с двумя знакомыми. Те увели его в поле, избили и подожгли. Он смог дойти до села и попросить помощи. Позже он скончался в больнице.

"Пациент был в крайне тяжелом состоянии. Ожоги второй и третьей степени 98% поверхности тела. Дыхательные пути были обожжены», - сказал замдиректора райбольницы Оргеева Андрей Стратулат.

Родня предполагает, что убийство произошло из-за ста леев.

«Они как-то выпивали вместе, и один из них заявил, что у него пропало сто леев. И вот что они натворили из-за этих ста леев», - рассказала мать погибшего Евгения Бучушкан.

Преступление расследуют сотрудники оргеевского инспектората полиции.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия, а после этого решим, по какой статье уголовного кодекса привлечь к отвественности подозреваемых", - сообщила пресс-секретарь ИП Оргеева Диана Максим.

По делу на 72 часа задержаны двое мужчин.

По подозрению в поджоге сожительницы задержали и 42-летнего жителя села Шерпены Новоаненского района. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.







