В Оргеевском районе расследуют жестокое убийство. Мужчину из села Клишова избили, облили бензином и подожгли. Еще одно преступление произошло в Новоаненском районе - в больницу с серьезными ожогами попала женщина. В полиции говорят, что ее в приступе ревности поджег сожитель.
Родные погибшего мужчины говорят, что он вышел из дома с двумя знакомыми. Те увели его в поле, избили и подожгли. Он смог дойти до села и попросить помощи. Позже он скончался в больнице.
"Пациент был в крайне тяжелом состоянии. Ожоги второй и третьей степени 98% поверхности тела. Дыхательные пути были обожжены», - сказал замдиректора райбольницы Оргеева Андрей Стратулат.
Родня предполагает, что убийство произошло из-за ста леев.
«Они как-то выпивали вместе, и один из них заявил, что у него пропало сто леев. И вот что они натворили из-за этих ста леев», - рассказала мать погибшего Евгения Бучушкан.
Преступление расследуют сотрудники оргеевского инспектората полиции.
"Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия, а после этого решим, по какой статье уголовного кодекса привлечь к отвественности подозреваемых", - сообщила пресс-секретарь ИП Оргеева Диана Максим.
По делу на 72 часа задержаны двое мужчин.
По подозрению в поджоге сожительницы задержали и 42-летнего жителя села Шерпены Новоаненского района. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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