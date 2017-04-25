Ответственность за теракт в Петербурге взяла ранее неизвестная группировка "Батальон имама Шамиля", сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на ближневосточное мониторинговое агентство Menastream.
Информацию о том, что ответственность за случившееся взяла на себя эта группировка, распространила и организация SITE, мониторящая исламистские ресурсы, сообщает ВВС.
Как сообщает Menastream, в группировке заявили о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозили новыми нападениями на мирных жителей России.
Исполнителем преступления в заявлении называют Акбаржона Джалилова, которого считают ответственным за случившееся и российские спецслужбы.
З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 годy.
На прошлой неделе число жертв теракта возросло до 16 человек - в больнице скончалась одна из пострадавших.
В рамках расследования теракта были задержаны десять предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные - выходцы из Центральной Азии. Все они арестованы.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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Би-би-си, Сеул