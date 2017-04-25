Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20

Дочери американского президента Дональда Трампа Иванке пришлось выслушивать неодобрительные возгласы на саммите стран "большой двадцатки" по делам женщин в Берлине.

Как только 35-летняя бизнесвумен заметила, что ее отец "поддерживает семьи в нужде и помогает им выжить", до нее донесся недовольный гул аудитории.

Иванка, которую в прессе прозвали "первой дочерью", в рамках саммита дискутировала о женщинах в бизнесе с главой МВФ Кристин Лагард и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Иванки Трамп, она не узнает своего отца в нарисованном журналистами портрете Дональда Трампа как женоненавистника и человека с патерналистским отношением к женщинам.

По ее словам, тысячи женщин, когда-либо работавших на нынешнего президента США во времена, когда он был бизнесменом, также вряд ли считают его сексистом. "Он ободрял меня и дал мне возможность стать собой: я росла в доме, где не было барьеров, которые я не могла бы преодолеть", - добавила Иванка.

Сам Трамп не раз обвинял крупные СМИ в искажении его образа, пишет ВВС.

На данный момент не очень понятно, какую роль старшая дочь президента играет в его администрации. В марте Белый дом объявил, что Иванка станет консультантом главы государства на безвозмездной основе.

В американской прессе писали, что у дочери президента будет доступ к секретной информации, и что ее кабинет будет расположен в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет.

При этом в СМИ часто сообщается, что Трамп и ее супруг Джаред Кушнер пользуются все большим влиянием в Белом доме.

Как отмечает издание Berliner Zeitung, бизнесвумен может сформировать у отца позитивный образ Германии по окончании ее недолгого пребывания в Берлине, куда ее в марте пригласила Ангела Меркель во время своего государственного визита в Вашингтон.