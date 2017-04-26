Названа дата выхода нового эпизода "Звездных войн"

The Walt Disney Company и Lucasfilm сообщили о дате выхода новой серии киноэпопеи "Звездные войны".

Показ девятого эпизода начнется 24 мая 2019 года.

Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн", говорится в сообщении на официальном сайте, посвященном космической саге.

Название фильма пока не известно, режиссером картины стал Колин Треворроу, сообщает ВВС.

В новом фильме появится принцесса Лея Органа, сыгранная актрисой Керри Фишер, скончавшейся в декабре прошлого года.

Ранее ее родственники покойной дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер.

Седьмой эпизод вышел на экраны 2 года назад, в 2015 году. Это был фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который побил множество рекордов по кассовым сборам.

В 2016 году в прокат вышел "Изгой-один: Звездные войны. Истории".