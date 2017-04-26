Подросток пытался свести счеты с жизнью после ссоры с родителями

14-летний подросток попытался покончить с собой после ссоры с братом и родителями. Инцидент произошел в селе Хынчешты Фэлештского района. Об этом сообщается в местном инспекториате полиции.

Браться поссорились, когда вся семья работала на огороде. Старший ударил младшего по голове, и получил замечание от родителей. А через некоторое время соседи увидели подростка, висящим в петле на дереве.

Сейчас мальчик находится в реанимации в Фэлештской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция начала расследование по факту доведения до самоубийства.





