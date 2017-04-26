Три несовершеннолетние стали мамами во второй раз в 2016 году

В прошлом году три несовершеннолетние жительницы Молдовы стали мамами во второй раз. Все они живут в селах.

По данным статистики, девушки до 16 лет рожают чаще в сельской местности. Всего в наше стране зарегистрированы 63 несовершеннолетние мамы, и 50 из них - селянки. В прошлом году в Молдове родились 37 тысяч детей. Это на три процента меньше, чем в 2015-ом. 51% новорожденных - мальчики. Как отмечают статистики, уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городах.









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