В прошлом году три несовершеннолетние жительницы Молдовы стали мамами во второй раз. Все они живут в селах.
По данным статистики, девушки до 16 лет рожают чаще в сельской местности. Всего в наше стране зарегистрированы 63 несовершеннолетние мамы, и 50 из них - селянки.
В прошлом году в Молдове родились 37 тысяч детей. Это на три процента меньше, чем в 2015-ом. 51% новорожденных - мальчики. Как отмечают статистики, уровень рождаемости в сельской местности выше, чем в городах.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул