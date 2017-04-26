Премьер-министр Павел Филип потребовал обеспечить генераторами остающиеся без света села и ускорить восстановление нормального энергообеспечения.

"Надо понимать, что ситуация была очень сложной. Мы проанализируем все предпринятые действия и сделаем выводы, чтобы в случае повторения подобных ситуаций, мы могли реагировать лучше", сказал премьер-министр Павел Филипп.

Глава кабмина выразил благодарность всем участникам ликвидации последствий стихийного бедствия, а также заметил, что следует задействовать все имеющиеся ресурсы.

Кризисный центр, созданный в правительстве, будет работать до полного устранения последствий снегопада.

Сегодня в минсельхозе состоится встреча с продавцами семян и средств защите сельхозкультур. Ранее Павел Филип обратился к продавцам с просьбой проявить солидарность с фермерами и не повышать цены.