В Молдове растет объем грузоперевозок

Растет объем грузовых перевозок. В первые три месяца текущего года он составил почти три миллиона тонн. Это на 13 процентов больше, чем в тот же период 2016-го. Самый значительный рост - почти на 35 процентов - в грузовых авиаперевозках.

По железной дороге перевезли грузов почти на треть больше, по автомагистралям - примерно на четыре процента больше. Реже всего в Молдове транспортируют груз речным путем.

Проблему незаконных перевозок обсудили в правительстве. Создана рабочая группа, которая подготовит предложения по борьбе с незаконной деятельностью перевозчиков товаров и людей.





