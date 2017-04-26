Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС предоставят помощь

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и семьи погибших получат по 1000 леев. Единовременную помощь предоставляет по случаю годовщины трагедии Республиканский фонд социальной помощи. Общественная ассоциация ”Союз Чернобыль-Молдовы” организует сегодня мемориальный марш.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. До сих пор зона вокруг станции пустует.

Наибольшему радиационному заражению подверглась территория Украины, Беларуси и России. Облучение получили более пяти миллионов человек. Почти 350 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В ликвидации последствий аварии участвовали свыше трёх с половиной тысяч жителей Молдовы. Из них в живых - 2311 человек, большинство - инвалиды.





