Между тем страховщики предупреждают, что в большинстве случаев установить размер ущерба сразу невозможно.

"Убытки должны превышать 20%. Когда подтверждается нанесение ущерба, устанавливается страховая сумма и, согласно договору, возмещается фермеру в течении 30 дней", - отмечает эксперт в области страхования Теодор Унгуряну.

В прошлом году Минсельхоз предложил законопроект об обязательном страховании от стихийных бедствий. Сейчас государство компенсирует аграриям 50% страховых расходов.

"Те, кто страхуют прогнозируемый урожай, получают от государства поддержку, но им выплачивают только 50% от суммы страховой премии, указанной в договоре со страховой компанией", - рассказал глава управления Минсельхоза Марин Мортян.

В прошлом году в Молдове не был застрахован ни один сад или виноградник. Чаще всего фермеры страхуют урожай сахарной свеклы, сои и рапса.