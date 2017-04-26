Премьер о незаконных перевозках: Штрафы должны быть жесткими, а правила - соблюдаться

Вопрос борьбы с незаконными перевозками пассажиров и грузов обсуждался на заседании кабинета министров. Премьер-министр Павел Филип отметил, что масштаб этого явления требует более строгого применения существующих легальных рычагов и механизмов взаимосвязи между ответственными учреждениями, для обеспечения безопасности граждан в трафике, защиты добросовестной конкуренции и обеспечения справедливого вклада в госбюджет.

Как передает Молдпрес, Павел Филип подчеркнул важность применения механизмов, известных на международном уровне для идентификации авторизированных транспортных средств, как выдача желтых номерных знаков для авторизированного транспорта, применение более строгих санкций для нелегальной предпринимательской деятельности, установление прозрачных правил в данной области, с тем, чтобы не существовало административных препятствий для легализации бизнеса.

«Мы хотим, чтобы все работали в равных условиях, это будучи действительным и для перевозчиков пассажиров. Они должны работать на основе авторизации/лицензии и платить налоги государству. Штрафы в этом отношении должны быть жесткими, а правила и закон должны соблюдаться», - заявил премьер.

Относительно незаконной перевозки пассажиров в международном сообщении, глава кабмина подчеркнул необходимость сотрудничества между Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, Таможенной службой и Пограничной полицией в осуществлении постоянного обмена информацией, что будет способствовать выявлению нелегальных поставщиков автомобильных услуг. Премьер подчеркнул, что пассажиры не должны страдать, они должны осознать важность безопасности в транспорте, в том числе с точки зрения защиты их прав в качестве потребителей транспортных услуг. В этом смысле, Павел Филип потребовал создание рабочей группы, чтобы найти необходимые решения для преодоления существующих проблем.

Специальная тема обсуждения была посвящена проекту Плана действий по борьбе с незаконными перевозками на 2017-2020 гг., разработанного МТДИ и Национальным агентством автотранспорта.

«Мы должны бороться с этим феноменом корректными, совместно установленными методами. Наш подход должен быть интеллигентным, чтобы создать систему с четкими, прозрачными правилами, и действиями по управлению на основе менеджмента рисков», - заключил премьер.

После обсуждений было принято решение обсудить этот План действий на платформе Министерства экономики при участии всех заинтересованных сторон.