Юная гагаузская исполнительница Ирина Драгу заняла третье место на международном музыкальном конкурсе Youthvision-2017.
Участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошел и представитель из Гагаузии - председатель общественной Ассоциации «Молодежь Гагаузии» Дмитрий Фуртуна.
На протяжении недели Ирина Драгу, совместно с другими конкурсантами, принимала участие в съемках телевизионных программ, презентационных роликов, посетила ряд репетиций, работала с ведущими педагогами по вокалу и хореографии.
«Среди участников конкурса были известные титулованные исполнители, которые уже проявили себя на различных известных площадках. Но, несмотря на наличие сильных соперников, Ирина достойно представила нашу автономию. Мы очень гордимся ее победой и желаем ей творческих успехов», - отметил Дмитрий Фуртуна.
По итогам конкурса участница из Гагаузии набрала 97 баллов, что и обеспечило ей призовое третье место, пишет gagauzinfo.md.
Второе место заняла участница из Кыргызстана, а главный приз завоевала исполнительница из Грузии.
Всего в конкурсе исполнительское мастерство показали 19 участников от 14 до 35 лет из Великобритании, Грузии, России, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Финляндии, Италии и других стран, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD со ссылкой на пресс-центр управления культуры и туризма Гагаузии.
Youthvision-2017 проходит в городе Баку уже второй раз. В прошлом году на этом конкурсе автономию представляла гагаузская исполнительница Ольга Пачи.
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