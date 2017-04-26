Делегация МВД отправилась с визитом в Турцию

Делегация МВД Молдовы, возглавляемая главой ведомства Александру Жизданом, находится с 25 по 27 апреля с рабочим визитом в Турции.

Как сообщает Инфотаг, на встрече с турецким коллегой Сулейманом Соулу обсуждалась борьба с организованной и преступностью, терроризмом и экстремизмом, противодействие гибридной войне.

Жиздан посетит Агентство по экономическому развитию TIKA, жандармерию Турции, Центр наблюдения Анкары, примет участие в открытии выставки (которая пройдет на территории посольства РМ в Турции), посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.