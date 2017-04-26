Пьяный гражданин Молдовы врезался в школьный автобус в Италии

69-летний гражданин Молдовы сел за руль в нетрезвом состоянии и врезался в школьный автобус. Инцидент произошел в итальянском городе Виченца.

Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который был припаркован перед школой, пишет stirilocale.md.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. В результате прохождения алкотеста, в крови молдаванина нашли 1,33 промилле алкоголя.

Виновника ДТП лишили водительских прав и оштрафовали на 321 евро.