Два буддийских монаха добились выплаты сверхурочных за 40 лет в Японии

Двое монахов храма Хигаси-Хонгандзи — основного храма буддийской школы Дзёдо-Синсю (Буддизма Чистой Земли) добились выплаты им сверхурочных за 40 лет безупречного труда, сообщили местные СМИ.

Монахи подали прошение с требованием о положенных им деньгах, которые храм, согласно своему уставу, не выплачивал за сверхурочный труд.

Оба мужчины занимались приемом паломников и размещением их на ночь в храме, таким образом, рабочий день начинался у них очень рано, а заканчивался поздно.

Часто им приходилось работать сверх нормы по 130 часов в месяц. Руководство храма учло, что устав не совпадает с современным законодательством, и беспрекословно выплатило всю сумму.

С 1973 года, когда монахи начали работать, храм задолжал им 6,6 миллиона иен (около 65 тысяч долларов). В прошлом месяце оба монаха ушли на пенсию по возрасту, сообщает РИА Новости.