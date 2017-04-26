Мужчина нашел на дороге медвежонка и отвел его в парламент в Грузии

Мужчина нашел на дороге под Тбилиси маленького медвежонка и отвел его в парламент Грузии, поскольку в зоопарк его брать отказались, сообщает грузинское ТВ.

По данным грузинского Первого канала, полуторамесячный медвежонок был найден мужчиной на дороге Цкнети-Бетаниа (близ Тбилиси). Мужчина рассказал, что он обратился в зоопарк, однако администрация отказалась принять животное, после чего мужчина отвел его в здание парламента в Тбилиси, пишет РИА Новости.

В Тбилисском зоопарке рассказали почему не взяли медвежонка.

"Мы не принимаем зверей от частных лиц, так как неизвестно происхождение животного… В этом случае мужчина должен обратиться в министерство окружающей среды для того, чтобы происхождение зверя было установлено, после чего зоопарк сможет без проблем принять медвежонка", — заявили в пресс-службе.

На данный момент неизвестно, где находится медвежонок.