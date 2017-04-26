В ЕС предлагают ввести обязательный отпуск для отцов по уходу за ребенком

Еврокомиссия предлагает ввести в странах-членах Евросоюза обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней, сообщил информационный интернет-ресурс EURACTIV.com.

По его данным, проект нового законодательства ЕС призван "поощрять мужчин на более равную долю обязанностей по уходу" за новорожденными детьми.

Отпуск по рождению ребенка для отца узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за исключением Германии, Австрии, Хорватии, Кипра, Чехии, Люксембурга и Словакии, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.

Согласно предложению Еврокомиссии, отцы новорожденных на время декретного отпуска должны получать пособия, эквивалентные или превышающие размер выплат на случай временной нетрудоспособности, пишет РИА Новости.