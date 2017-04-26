Выбрана лучшая банкнота 2016 года. ФОТО

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) выбрало обновленную купюру в 50 швейцарских франков в качестве лучшей банкноты 2016 года.

Купюра была выбрана путем голосования членов IBNS из 120 новых денежных билетов, выпущенных по всему миру в прошлом году. Критерии выбора — эстетичность, в том числе цвет и контрастность, и уровень защиты, сообщает Моя планета.

Дизайн 50-франковой «ассигнации» был изменен впервые за 20 лет. При создании банкноты использованы новейшие средства защиты. Изображение выровнено по вертикали. В основе идеи две составляющих — ветер и национальный опыт. С одной стороны изображена рука с белым одуванчиком, с другой — человек, летящий на параплане в горах.

Второе место разделили сразу несколько банкнот. На купюре номиналом в 1 000 мальдивских руфий изображены морская черепаха с одной стороны и китовая акула — с другой.

Новые 500 аргентинских песо украшены леопардом. Также в число призеров вошла купюра в £5, выпускаемая Королевским банком Шотландии, — на ней изображен шотландский романист и поэт Нан Шеперд.