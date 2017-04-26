Бои между курдами и турецкой армией начались на севере Сирии

Столкновения между курдским ополчением и турецкой армией начались в кантоне Африн на севере Сирии, сообщило курдское агентство Firat.

Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются.

Также во вторник Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ, передает РИА Новости.

В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды Рабочей партии Курдистана, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.