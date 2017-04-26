Столкновения между курдским ополчением и турецкой армией начались в кантоне Африн на севере Сирии, сообщило курдское агентство Firat.
Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются.
Также во вторник Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ, передает РИА Новости.
В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды Рабочей партии Курдистана, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.
Комментарии
- Названы самые живописные аэропорты мира
- Железнодорожная авария на севере Италии: погибли два человека
- Генсек ООН предложил создать новое бюро по борьбе с терроризмом
- Десять человек задержали в Европе по делу о нападении на Charlie Hebdo
- ФСБ задержала двух сторонников ИГ, готовивших теракт
- В ЕС предлагают ввести обязательный отпуск для отцов по уходу за ребенком
- Чернобыль: со дня катастрофы на АЭС прошел 31 год
- Обаму критикуют за "жирный гонорар", запрошенный за его речь
- Трамп согласился отложить строительство стены на границе
- United Airlines расследует гибель гигантского кролика в самолете
- В столичной квартире на Буюканах прошли обыски
- Покупатели раскритиковали полностью прозрачные джинсы
- Uber объявила о планах создать летающий автомобиль к 2020 году
- Убегающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши в Индии. ВИДЕО
- Названы самые живописные аэропорты мира
- Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
- За последние сутки в стране подожгли двоих человек: один погиб
- Полиция объявила в розыск мужчину, устроившего драку и гонки по заправке в Комрате
- Физические лица должны подать декларации о подоходном налоге до 2 мая
- Исламисты взяли ответственность за взрыв в Петербурге
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул