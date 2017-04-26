Опасная находка ребенка: на территории киевского детсада произошел взрыв

В Деснянском районе Киева на территории детского сада произошел взрыв. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По ее словам, около 9.00 в полицию позвонил охранник детского сада на проспекте Маяковского и сообщил о взрыве на территории дошкольного учреждения.

В ходе проверки было установлено, что в 8.50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик, а когда бросил его на землю, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не пострадал, остались только повреждения на асфальте. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские, сообщает korrespondent.net.