Причиной развития загадочного синдрома хронической усталости оказались определенные штаммы бактерий, аномально большое количество которых в кишечнике заставляет человека чувствовать себя постоянно утомленным.
"Возможно, что синдром хронической усталости развивается так же, как хронические боли в кишечнике, возникающие из-за нарушений в двустороннем "общении" между мозгом и кишечником, которым обычно управляют бактерии и продукты их жизнедеятельности. Открыв бактерии, которые вызывает эти проблемы, мы стали на шаг ближе к корректной диагностике СХУ и созданию методов его лечения", — заявил Брент Уильямс из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).
В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих синдромом хронической усталости. У большинства пациентов наблюдают общий набор симптомов, в том числе частые спазмы, бессонницу, усталость и головные боли. Несмотря на долгие поиски, исследователи не могли найти причину этого синдрома, многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.
Относительно недавно ученые обнаружили признаки того, что эта необычная болезнь развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг, передает РИА Новости.
Уильямс и его коллеги выяснили, какие бактерии вызывают подобные проблемы, проанализировав видовое разнообразие микрофлоры и химический состав крови у 50 пациентов и 50 здоровых людей.
Как оказалось, и микрофлора, и кровь больных и здоровых людей достаточно сильно различались, причем отличия были примерно одинаковыми для всех больных, что указало на биологическую причину развития синдрома хронической усталости. Некоторые из этих особенностей были характерны только для больных, страдавших к тому же и хроническими болями в кишечнике, а другие были свойственных всем носителям синдрома.
К примеру, в их кишечнике наблюдалось необычно большое количество микробов из рода Alistipes и ряда неизвестных микробов из рода Bacteroides, а число бактерий вида Bacteroides vulgatus, наоборот, было аномально низким. При этом чем заметнее были аномалии, тем сильнее проявлял себя синдром хронической усталости.
Как именно микробы провоцируют развитие СХУ, ученые пока не знают, но предполагают, что это может быть связано с нарушениями в синтезе витамина В6 и ряда других важных биологических молекул, главным источником которых обычно являются бактерии в кишечнике.
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