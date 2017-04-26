Монету с изображением расстрела выпустили в Финляндии

В Финляндии изымают из обращения юбилейную монету с изображением расстрела времен гражданской войны. Об этом заявил министр финансов Петтери Орпо.

"Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с совершенно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости", – цитирует Орпо korrespondent.net.

По его словам, Министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

"Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю, как это могло произойти", – сказал Орпо.