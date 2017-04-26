Железнодорожная авария на севере Италии: погибли два человека

Два человека погибли, трое получили серьезные ранения в результате инцидента с участием двух путевых машин на участке железной дороги Больцано-Бреннеро на севере Италии, сообщила в среду национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi).

Речь идет о столкновении шпалоподбивочной и уборочной машин, которое произошло около полуночи. По информации местной пожарной службы, одна из путевых машин загорелась и в результате пожара пострадали люди. Жертвами инцидента стали железнодорожники.

​После столкновения движение поездов на этом участке железной дороги было временно прекращено. Между городами Больцано и Бреннеро в настоящее время установлено автобусное сообщение, сообщает РИА Новости.