Спасатели помогают гражданам устранять последствия непогоды. ВИДЕО

Десять населенных пунктов в шести районах Молдовы все еще обесточены после снегопада, прошедшего в республике на прошлой неделе.

Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды в центральных и южных районах страны. Совместно с местными властями сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций убирают с улиц упавшие деревья и ветки, выкачивают воду из затопленных домохозяйств.

Кроме того, специалисты следят за состоянием дамб на водоемах в пострадавших районах.