«Пятерка» BMW получила дизель с четырьмя турбинами

Компания BMW представила очередную модификации из линейки M Performance для седана и универсала 5-Series нового поколения. Она получила название M550d. Новинку укомплектовали шестицилиндровым дизельным двигателем с четырьмя турбинами.

Рабочий объем мотора BMW M550d составляет три литра. Отдача двигателя равна 400 лошадиным силам и 760 Нм крутящего момента. Максимальная тяга доступна в диапазоне с 2000 до 3000 оборотов в минуту. При этом уже на 1000 оборотов в минуту мотор, который в BMW называют самым мощным шестицилиндровым дизелем в истории, выдает 450 Нм.

Агрегат укомплектовали двумя турбинами низкого давления и двумя — высокого. Двигатель M550d предыдущего поколения оснащался тремя нагнетателями. В BMW отметили, что три турбины (две низкого давления и одна высокого) работают постоянно, тогда как последний нагнетатель подключается на 2500 оборотах в минуту.

Двигатель BMW M550d сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час такой седан разгоняется за 4,4 секунды, а универсал — за 4,6 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена электроникой на 250 километрах в час.

В перечень оснащения BMW 550d входят полный привод xDrive, система изменения режимов работы управляющей электроники, адаптивный круиз-контроль, функция дистанционного управления автомобилем для выезда из гаража, а также 19-дюймовые колесные диски, которые за доплату можно заменить на 20-дюймовые.

Продажи седана BMW M550d начнутся в июле, а универсал появится у дилеров в конце года, сообщает motor.ru.

У BMW 5-Series последнего поколения также есть M Performance-версия с бензиновым двигателем — M550i. Она оснащается 462-сильным мотором 4.4. С места до ста километров в час такая «пятерка» разгоняется за четыре секунды. Стоимость этой модификации в России составляет 5 миллионов 100 тысяч рублей.